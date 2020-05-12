بعد إثارته الجدل.. تحرك برلماني من إسكان النواب لتفقد محور ترعة الزمر

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، تفقد محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، وذلك للوقوف علي نسبة تنفيذ المشروع علي الأرض واستيضاح مدي ملاصقته لعدد من العقارات بمنطقة الهرم من خلال الإستماع للأهالي، لاسيما بعد ما تم تداوله علي مواقع السوشيال ميديا، وذلك بصحبة نواب دائرة الهرم والعمرانية.





وقال النائب عماد سعد حمودة، إن اللجنة تستهدف معرف حقيقة الوضع علي أرض الواقع، والتأكد أنه لن يضار أيا من المواطنين ساكني العقارات المحيطة بالمحور، مضيفًا: دورنا كممثلين للشعب الوقوف علي كافة المشكلات التي تواجهه، لكننا جميعًا أيضا مع المصلحة العامة للبلد وهي فوق الجميع، بحيث لا ضرر ولا ضرار".





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من جانبه قال محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المرحلة الأولي من مسار محور ترعة الزمر تقدر بـ5 كليو متر مربع، منها ما يقرب من 20 ألف متر نزع ملكية، مشيرًا إلي أن ما يتعلق بإجراءات نزع الملكية وتعويض المضارين فإنها تحدد من قبل لجان مختصة بذلك، قائلًا: "سيكون هناك تعويضات لأهالي محور ترعه الزمر ولن ننسي اهالينا".





واضاف نصار، أن هناك عدد من العقارات المخالفة التي سيتم إزالتها، لكن في المقابل هناك عقارات غير مخالفة وبها شقق مضارة يمكن تعويضها، وسيتم تقدير التعويض الإجتماعي طبقا لكل حالة، قائلا: "لم يشتك أيا من المواطنين ومنهم من طالب بالبقاء في مكانه".





واستطرد محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، حديثة قائلًا: "محور 6 أكتوبر ملتصق ولازق فى العمارات ولم يشتك أيا من السكان".