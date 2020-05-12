وزارة الثقافة ناعية إبراهيم نصر: رحل أحد صناع البهجة

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان ابراهيم نصر الذى غيبه الموت اليوم 12 مايو عن عمر يناهز 74 عام.





وقالت إن الراحل أحد صناع البهجة فى عالم الكوميديا ويعد أسلوبه فى التمثيل مدرسة مستقلة ومميزة .





يذكر أن الراحل إبراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972.



