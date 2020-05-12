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ثقافة

وزارة الثقافة ناعية إبراهيم نصر: رحل أحد صناع البهجة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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طارق موسى
نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان ابراهيم نصر الذى غيبه الموت اليوم 12 مايو عن عمر يناهز  74 عام.

وقالت إن الراحل أحد صناع البهجة فى عالم الكوميديا ويعد أسلوبه فى التمثيل مدرسة مستقلة ومميزة .

يذكر أن الراحل إبراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972. 

وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة. بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.
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