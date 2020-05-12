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أخبار البلد

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:35 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
نفى مصدر حكومي، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة سوف تفرض حظرا شاملا بجميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وأيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحكومة تدرس إجراءات التي سيتم فرضها أثناء عيد الفطر المبارك، وسوف يتم إعلانها قريبا لكنها ليست حظرا شاملا أيضًا.


وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن مثل هذه الشائعات تعطل عجلة الإنتاج، وتضرب الاقتصاد.


وأشار إلى أنه عقب انتهاء عيد الفطر ستعود الحياة الطبيعية في جميع المجالات، وسيتم وضع عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية، موضحا أنه في أول يونيو المقبل سنبدأ فترة التعايش مع "كورونا" ولكن بضوابط صارمة.


وأكدت المصدر، أنه ستكون هناك عقوبات على من لم يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية التي ستعلنها الحكومة.


وألمح إلى أنه ستتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.


وأضاف أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين عجلة الإنتاج والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين.

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