وداعا صانع الضحكة.. ميرنا نور الدين تنعي إبراهيم نصر عبر تويتر.. شاهد

نعت الفنانه ميرنا نور الدين الفنان الكوميدي إبراهيم نصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وكتبت ميرنا قائلة: "‏ ‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعًا إبراهيم نصر صانع الضحكة والبهجة.





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توفي الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.





وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.



