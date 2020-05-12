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فن

وداعا صانع الضحكة.. ميرنا نور الدين تنعي إبراهيم نصر عبر تويتر.. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نعت الفنانه ميرنا نور الدين الفنان الكوميدي إبراهيم نصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت ميرنا قائلة: "‏ ‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعًا إبراهيم نصر صانع الضحكة والبهجة. 

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توفي الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر ان إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.
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