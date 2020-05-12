"البحوث الإسلامية": النبي شدد على وجوب التحلي بآداب الطريق

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.









تناول الأمين العام في حلقة اليوم "حق الطريق"، وأن المتأمل في هذه الحياة لابد وأن يدرك أن الإفساد في الطريق والإضرار به له نتائج وعواقب سيئة، وإذا نظرنا إلى واقعنا نجد أن جملة من المشكلات التي نعاني منها نتيجة التغاضي عن حق الطريق، رغم أن الإسلام يعنى بهذا الأدب العظيم عناية فائقة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من شُعب الإيمان.







