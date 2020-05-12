ثقافة الأردن توفر 5 آلاف كتاب عبر منصة إلكترونية جديدة

افتتحت وزارة الثقافة الأردنية المنصة الإلكترونية"الكُتْبا"، تضم ٥٠٠٠ كتاب بصيغة Pdf، وتركز على الكتاب الأردني، وفقا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد"كوفيد 19" الذي اجتاح العالم مما أدي إلي إلغاء الفعاليات الثقافية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المنصة الإلكترونية تشتمل علي إصدارات مكتبة الأسرة الأردنية وسلاسل النشر التي تصدرها وزارة الثقافة، وبعض الناشرين الأردنيين والعرب، وتتضمن كتب في مختلف مجالات الأدب والفلسفة والفكر والتاريخ والعلوم الانسانية والاجتماعية والطبيعة والتكنولوجيا ومختلف مجالات المعرفة الإنسانية .

وأوضحت البيان أن كلمة "الكُتْبا" هي ربة الكتابة في الحضارة العربية النبطية، شيد لها الانباط معبدا تقديرا لمكانة الكتابة لدى بناة مدينة البترا الأردنية.

ونشرت الصفحة في ختام بيانها مقولة عن القراءة للكاتب والمفكر عباس محمود العقاد، جاءت كالتالي:"





لست أهوى القراءة لأكتب، ولا لأزداد عمرًا في تقدير الحساب، إنما أهوى القراءة لأن لي في هذه الدنيا حياة واحدة، وحياة واحدة لا تكفيني، القراءة وحدها هي التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة، لأنها تزيد هذه الحياة عمقًا.

فكرتك أنت فكرة واحدة،شعورك أنت شعور واحد، خيالك أنت خيال فرد واحد إذا قصرته عليك، ولكنك إذا لاقيت بفكرتك فكرة أخرى، ولاقيت بشعورك شعورًا آخر، ولاقيت بخيالك خيال غيرك، فليس قصارى الأمر أن الفكرة تصبح فكرتين، وأن الشعور يصبح شعورين،وأن الخيال يصبح خيالين، كلا وإنما تصبح الفكرة بهذا التلاقي مئات الفكر في القوة والعمق والامتداد.