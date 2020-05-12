أحمد زاهر ينشر فيديو من مقابلة دير جيست.. ومتابعون: وعرش ربنا منور.. شاهد

وعرش ربنا منور وعلق أخر" لا عشان تبقى ترمي مريم حلو" وأضافت أخرى " دور فتحي...فنان ".

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ويشارك الفنان أحمد زاهر بتقديمه لشخصية "فتحي البرنس" ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، الذي يعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولته إلى بجوار محمد رمضان واللبنانية نور وروجينا.





وتدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



