الموهبة تنتصر.. بوسي شلبي تعلق على أداء أحمد زاهر في مسلسل البرنس

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". شاركت المذيعة بوسي شلبي متابعيها بصورة جديد لها برفقة الفنان أحمد زاهر





وكتبت بوسي شلبي معلقة على الصورة: "انتصار الموهبة".





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ويشارك الفنان أحمد زاهر بتقديمه لشخصية "فتحي البرنس" ضمن أحداث مسلسل "البرنس "، الذي يعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولته إلى بجوار محمد رمضان واللبنانية نور وروجينا.





المسلسل الذي تتصاعد أحداثه بعد دخول رمضان إلى السجن، بسبب مكيدة من إخوته بقيادة "فتحي" الذي يسعى للسيطرة على الإرث الخاص بالعائلة.





وتدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.





ويعرض على قناة دي ام سي دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.