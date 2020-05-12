طرق تنظيف شكمان السيارة في المنزل

يهتم الكثير من مالكي السيارات بنظافة سياراتهم وبالمظهر الخارجي لها ويتضرر البعض من اتساخ الشكمان من الداخل والخارج و لا يعلم كثيرين انه من الطبيعي ان يتسخ الشكمان بهذا الشكل بفعل الاحتراق الناتج من المحرك و تراكم هذه الاوساخ يؤثر علي اداء السيارة بشكل عام لذا يعتبر مصدر ازعاج للكثيرين .
وفي هذا السياق سنعرض عليكم طريقة تنظيف شكمان السيارة من العادم والكربون المتراكم في داخله و خارجه .
- الادوات المستخدمة في تنظيف الشكمان :
1- قفازات لحماية يديك
2- فرشة تنظيف الاطارات
3- فوطة غسيل الاطارات
4- سلك مواعين
5- ملمع معادن
6- كريم حماية الكاوتش
- خطوات تنظيف الشكمان :
1- رش فتحة الشكمان بالماء لتزيل الكربون و الاوساخ
2- قم بمزج سائل تنظيف الإطارات مع الماء ورش
الشكمان من الداخل والخارج وتنظيفه بالفرشاة وتركه لمدة خمس دقائق
3-افرك الشكمان بالسلك لتمحي اثار الكربون و الاوساخ
4-قم رش الشكمان بالماء
5- قم بتلميعة بملمع المعادن
4- قم بوضع كريم ملمع ليسهل عملية التنظيف بعد ذلك و لا يجعل الاوساخ تلتصق به من جديد .