طرق تنظيف شكمان السيارة في المنزل

يهتم الكثير من مالكي السيارات بنظافة سياراتهم وبالمظهر الخارجي لها ويتضرر البعض من اتساخ الشكمان من الداخل والخارج و لا يعلم كثيرين انه من الطبيعي ان يتسخ الشكمان بهذا الشكل بفعل الاحتراق الناتج من المحرك و تراكم هذه الاوساخ يؤثر علي اداء السيارة بشكل عام لذا يعتبر مصدر ازعاج للكثيرين .







وفي هذا السياق سنعرض عليكم طريقة تنظيف شكمان السيارة من العادم والكربون المتراكم في داخله و خارجه .







- الادوات المستخدمة في تنظيف الشكمان





1- قفازات لحماية يديك



2- فرشة تنظيف الاطارات



3- فوطة غسيل الاطارات



4- سلك مواعين



5- ملمع معادن



6- كريم حماية الكاوتش







- خطوات تنظيف الشكمان :

1- رش فتحة الشكمان بالماء لتزيل الكربون و الاوساخ



2- قم بمزج سائل تنظيف الإطارات مع الماء ورش الشكمان من الداخل والخارج وتنظيفه بالفرشاة وتركه لمدة خمس دقائق



3-افرك الشكمان بالسلك لتمحي اثار الكربون و الاوساخ



4-قم رش الشكمان بالماء



5- قم بتلميعة بملمع المعادن



4- قم بوضع كريم ملمع ليسهل عملية التنظيف بعد ذلك و لا يجعل الاوساخ تلتصق به من جديد .

