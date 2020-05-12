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سيارات

طرق تنظيف شكمان السيارة في المنزل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:07 م
شكمان السيارة
شكمان السيارة
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اشرف عطية
يهتم الكثير من مالكي السيارات بنظافة سياراتهم وبالمظهر الخارجي لها ويتضرر البعض من اتساخ الشكمان من الداخل والخارج و لا يعلم كثيرين انه من الطبيعي ان يتسخ الشكمان بهذا الشكل بفعل الاحتراق الناتج من المحرك و تراكم هذه الاوساخ يؤثر علي اداء السيارة بشكل عام لذا يعتبر مصدر ازعاج للكثيرين .

وفي هذا السياق سنعرض عليكم طريقة تنظيف شكمان السيارة من العادم والكربون المتراكم في داخله و خارجه .

- الادوات المستخدمة في تنظيف الشكمان :

1- قفازات لحماية يديك
2- فرشة تنظيف الاطارات
3- فوطة غسيل الاطارات
4- سلك مواعين
5- ملمع معادن
6- كريم حماية الكاوتش

- خطوات تنظيف الشكمان : 

1- رش فتحة الشكمان بالماء لتزيل الكربون و الاوساخ

2- قم بمزج سائل تنظيف الإطارات مع الماء ورش الشكمان من الداخل والخارج وتنظيفه بالفرشاة وتركه لمدة خمس دقائق

3-افرك الشكمان بالسلك لتمحي اثار الكربون و الاوساخ 

4-قم رش الشكمان بالماء

5- قم بتلميعة بملمع المعادن

4- قم بوضع كريم ملمع ليسهل عملية التنظيف بعد ذلك و لا يجعل الاوساخ تلتصق به من جديد .

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