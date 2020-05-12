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إبراهيم عكاشة: بدأت العمل بالتلفزيون عام 1963.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:51 م
المخرج إبراهيم عكاشة
المخرج إبراهيم عكاشة
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البهي عمرو

قال المخرج إبراهيم عكاشة، إنه دخل التلفزيون المصري فى عام 1963، وأول عمل قدمه هو برنامج " حاصل علم" ، وبعدها عالم الحيوان.


وأضاف إبراهيم عكاشة فى لقاء خاص ببرنامج " أخبار مصر" المذاع على الفضائية الأولى، تقديم الإعلامى أيمن عدلى إنه عمل ببرنامج عالم الحيوان من عام 63 حتى خروجه على المعاش.


وأوضح إبراهيم عكاشة، أنه عاصر أكثر من مقدم لـ عالم الحيوان الذى كان يحظى بمشاهدات عالية جدا.


ولفت إبراهيم عكاشة، إلى أن كان مخرج ل برنامج العلم و الايمان، مؤكد أن الدكتور مصطفى محمود كان يحبه، أنه  عمل مع العديد من الشعراء والمخرجين خلال مشوار عمله من دخوله التلفزيون.


وأضاف إبراهيم عكاشة أنه سافر لـ لندن خلال عمله ببرنامج العلم والايمان، وأن الراحل مصطفى محمود تعب كثيرًا فى البرنامج وبعد ذلك البرنامج عمل ضجة كبرى.

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