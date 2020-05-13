AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لبنان يبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الأربعاء

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:03 ص
اقتصاد لبناني
اقتصاد لبناني
Advertisements
رويترز

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني يوم الثلاثاء إن البلاد ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في اليومين المقبلين، إذ تطلب بيروت الحصول على مساعدة من الصندوق للتعامل مع أزمة مالية كبيرة.

وطلب لبنان رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو أيار مع مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

اقرأ أيضا:

وقال وزني للصحفيين بعد جلسة لمجلس الوزراء ”التواصل مع صندوق النقد الدولي قائم وخلال اليومين المقبلين سنباشر جلسات التفاوض“.

ويُنظر إلى صندوق النقد الدولي على أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن يسلكه لبنان إحدى أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم لتأمين المساعدة المالية التي تشتد الحاجة اليها.

وقال مصدر مقرب من الحكومة في وقت سابق إن الجانبين عقدا اجتماعا تمهيديا يوم الاثنين قبيل محادثات تفصيلية من المقرر أن تجرى عبر مؤتمر بالفيديو يوم الأربعاء بمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاسة.

وتخلّف لبنان عن سداد ديون سيادية في مارس آذار. وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول حيث تفاقم شح الدولارات. وتسببت الأزمة في أن حيل بين المودعين ومدخراتهم بالعملة الصعبة حيث أصبح الدولار أكثر ندرة.

وقال وزني الأسبوع الماضي إن لبنان يأمل في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي يتراوح بين تسعة وعشرة مليارات دولار.

وستشكل خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، التي تنطوي على خسائر هائلة في النظام المالي اللبناني، أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ويقول المانحون، الذين دعموا لبنان في السابق، إنه قبل أن تحصل البلاد على المساعدة هذه المرة ينبغي على الحكومة إقرار إصلاحات طال تأخيرها لمعالجة الهدر والفساد الذين يُنظر إليهما على أنهما السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب الله: لسنا ضد المساعدة من صندوق النقد.. لكن حسب الشروط

انتشار كورونا وهبوط النفط قد يطيحان بأمل لبنان في المساعدات

رئيس الوزراء اللبناني يوقع طلب مساعدة صندوق النقد الدولي

عمل شاق ينتظر لبنان على الطريق نحو اتفاق مساعدة صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

الصحة توضح تفاصيل وفاة أول صيدلي في مصر بكورونا .. فيديو

عزل 12 نائباً.. القصة الكاملة لإصابة أول نائبة في البرلمان بـ فيروس كورونا

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

الكرة فى ملعب الشعب .. إعلامية كويتية تحذر من إجراء خطير بشأن كورونا

لماذا الرجال هم الأكثر إصابة ووفاة بسبب كورونا؟ .. دراسة تجيب

الإفتاء تصحح خطأ في صلاة التهجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

حفيدة عشيقها.. امرأة تعذب طفلة معاقة حتى الموت.. صور

الشوفان بالفواكه .. أفضل وجبة صحية للسحور