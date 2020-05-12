محمد يوسف: توليت منصب المدرب العام حبا في الأهلي والخطيب.. ويشرفني العمل في أي منصب بالأهلي

أكد محمد يوسف ، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، أنه قبل هذا المنصب سابقًا لحبه لكيان الفريق والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة :"علاقتي قوية ب الخطيب ، أحبه وأحببته منذ كان لاعبًا هو يبادلني هذا الشعور، لأنه لديه ثقة في ومؤمن بقدراتي وقدرتي على تحمل الظروف الصعبة، وقبلت منصب مدرب عام الفريق بعد أن كنت مديرًا فنيًا من أجل عيون النادي الأهلي ومحمود الخطيب، لكنني لا أعتقد أنني سأقبل ذلك فيما بعد."

وأضاف:" وجدت بعض الأشخاص تتهمني أنني كنت سببًا في سوء أداء لاسارتي لأنني كنت أطمع في منصب المدير الفني ، وهذا الكلام غير صحيح."



وعن إشاعات توليه منصب قطاع الناشئين في النادي الأهلي قال :"لا أعرف، لكنني يشرفني العمل في أي منصب في النادي الأهلي، يشرفني بالطبع تولي رئاسة قطاع الناشين في الأهلي، لكن لم يحدثني أي أحد على ذلك الأمر."





وتولى يوسف منصب المدرب العام في الأهلي مع المدربين باتريس كاريرون ومارتن لاسارتي، وتولى منصب المدير الفني بصفة مؤقتة، قبل التعادل مع السويسري رينيه فايلر.