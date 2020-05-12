AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد يوسف: توليت منصب المدرب العام حبا في الأهلي والخطيب.. ويشرفني العمل في أي منصب بالأهلي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:41 م
محمد يوسف
محمد يوسف
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد محمد يوسف، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، أنه قبل هذا المنصب سابقًا لحبه لكيان الفريق والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة :"علاقتي قوية بالخطيب، أحبه وأحببته منذ كان لاعبًا هو يبادلني هذا الشعور، لأنه لديه ثقة في ومؤمن بقدراتي وقدرتي على تحمل الظروف الصعبة، وقبلت منصب مدرب عام الفريق بعد أن كنت مديرًا فنيًا من أجل عيون النادي الأهلي ومحمود الخطيب، لكنني لا أعتقد أنني سأقبل ذلك فيما بعد."

وأضاف:" وجدت بعض الأشخاص تتهمني أنني كنت سببًا في سوء أداء لاسارتي لأنني كنت أطمع في منصب المدير الفني ، وهذا الكلام غير صحيح."

وعن إشاعات توليه منصب قطاع الناشئين في النادي الأهلي قال :"لا أعرف، لكنني يشرفني العمل في أي منصب في النادي الأهلي، يشرفني بالطبع تولي رئاسة قطاع الناشين في الأهلي، لكن لم يحدثني أي أحد على ذلك الأمر."

وتولى يوسف منصب المدرب العام في الأهلي مع المدربين باتريس كاريرون ومارتن لاسارتي، وتولى منصب المدير الفني بصفة مؤقتة، قبل التعادل مع السويسري رينيه فايلر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس صراع الانتخابات المبكر بين الخطيب والعامري فاروق في الأهلي

كواليس رحيله عن الأهلي.. وحقيقة غضبه من مجلس الإدارة والخطيب.. ووجهته المقبلة .. تصريحات جريئة لـ شريف إكرامي

لاسارتي يتحدث عن وجهته المحتملة عقب فيروس كورونا

ربيع ياسين.. الأهلي لا يقف على أحد.. بالسلامة لـ فتحي وأدعو عاشور للاعتزال

عادل مصطفى: استبعدت من جهاز المنتخب بعد اعتذار إيهاب جلال.. وشرط واحد يضمن عودتي.. فيديو

الطموح حق مشروع.. خالد مرتجي: لن أقبل منصب عضو بـ الاهلى مستقبلا

ترشيحاتنا

9 أخطاء تجنبها تماما حتى لا تتعرض للإصابة بـ كورونا .. هاني الناظر يحددها

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

دار الإفتاء تشكر فريق التمريض بالمستشفيات: يضحي بحياته لرعاية مصابي كورونا

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

مشاهد موفقة لمخرج "البرنس" دعمت نجاح نهاية الحلقة ١٨ بـ"رمي" الطفلة مريم في الشارع .. والجمهور يواصل التنبؤ بمصيرها.. صور

عايدة رياض: لم أتزوج أحمد بدير.. وأنا بحب الراجل الشقي.. فيديو

AdvertisementS

الكاف يحسم الجدل حول موعد عودة البطولات الأفريقية

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

اتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه

محمود كهربا يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

أيمن عبد العزيز يكشف سبب اختياره الجنسية التركية على حساب المنتخب

محمد يوسف: توليت منصب المدرب العام حبا في الأهلي والخطيب.. ويشرفني العمل في أي منصب بالأهلي

ضحية نظامي .. محمد يوسف يكشف أسباب خلافه مع مؤمن زكريا

أحمد شوبير يفتح النار على مندوبة فيفا بسبب لائحة اتحاد الكرة

الإنسان أهلاوى بالفطرة.. خالد الغندور يسخر من تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي

أخبار الرياضة.. أول حالة وفاة بـ كورونا في نادي الزمالك.. 8 صفقات ينتظرها الأهلي.. شروط مرتضى منصور لاستكمال الدوري

أيمن عبد العزيز: برشلونة طلب ضمي أنا وسيد عبد الحفيظ.. لكن الأهلي والزمالك رفضوا

توجيهات رئاسية.. هدم استاد بورسعيد وإعادة بنائه بشكل مميز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوسواس القهرى الأبرز.. أسباب غير متوقعة وراء السمنة المفرطة

نشرة المرأة والصحة .. 9 أخطاء تعرضك لـ فيروس كورونا .. كندة علوش تتألق برفقة عمرو يوسف

بمكون واحد.. وصفة غير متوقعة تخلصك من الرؤوس السوداء في دقائق