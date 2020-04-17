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رياضة

ننشر تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع وزير الرياضة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:59 ص
الخطيب
الخطيب
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مساء الخميس بمقر وزارة الرياضة لمناقشة العديد من الملفات وأهمها ضرر الأندية الشعبية والذي يبحثه صبحي مع رؤساء تلك الاندية واتحاد الكرة بسبب توقف النشاط الرياضي لمكافحة فيروس كورونا.

بحث الاجتماع مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حول النشاط الكروى بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد.


كما تطرق الاجتماع الى امكانية اقامة  مقترح إقامة مباراة افتراضية بين الاهلي والزمالك خلال الأيام المقبلة، وأن يتم تخصيص العائد منها لدعم صندوق "تحيا مصر"، وقطاعات الأندية المتوقف نشاطها، وذلك في إطار المساهمة في المجهودات المبذولة من جانب الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإمكانية تعميم فكرة المباريات الافتراضية على مستوى الأندية الشعبية، وتوجيه عائدها لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى وعى الجماهير المصرية التي ستكون العامل الأكبر لنجاح مثل هذه المباريات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية المبادرات المجتمعية النابعة من الرياضيين ومختلف المؤسسات الرياضية بالمجتمع، والتي تعكس الحرص على التضامن والتضافر مع مجهودات الدولة في مواجهة الأزمات؛ تأكيدًا على أهمية دور الرياضة في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة له.
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