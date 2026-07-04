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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين يستقبل رؤساء البرلمانات ووفود اتحاد برلمان من أجل المتوسط | صور

أبو العينين
أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وفود  رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية من دول الاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة الجديدة.

وتُعقد الاجتماعات على مدار يومين، حيث يشهد اليوم الأول انعقاد قمة الرؤساء، واجتماعات اللجان الخمس التابعة للجمعية، إلى جانب اجتماعي المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

قمة رؤساء برلمان من أجل المتوسط

ومن المقرر أن يشهد غدًا الأحد انعقاد الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية، والتي ستتضمن اعتماد توصيات اللجان المختلفة، إلى جانب إقرار الإعلان الختامي لقمة رؤساء البرلمانات، بما يعكس توافقًا حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول الأعمال.

أولويات الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

وتناقش الاجتماعات عددًا من الملفات التي تمثل أولويات الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وفي مقدمتها دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز جهود التوصل إلى سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب بحث آليات حوكمة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان والتنمية المستدامة.

كما تتناول الاجتماعات سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط، إضافة إلى مناقشة آليات تمكين الشباب والمرأة وتوسيع مشاركتهم في مواقع صنع القرار، بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار بمنطقة الأورومتوسط.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين مجلس النواب البرلمان الأورومتوسطي برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

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