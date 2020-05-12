ما حكم الصيام بدون أداء الصلاة.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن
الصيام بدون صلاة صحيح؛ فلا يحاسب عليه يوم القيامة، ولا يقال له: "قد
أفطرت شهر رمضان عامدًا بدون عذر"؛ فإنه سيقول: "صمت يا رب".
وأضاف
"جمعة"، في بيانه حول حكم الصيام بدون صلاة، عبر صفحته الرسمية بموقع
"فيسبوك" أن صيام الشخص صحيح وإن كان لا يصلي ويكذب ويرتشي إلى غير ذلك من
المعاصي.
ونوه
عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الذي لا يصلي يرتكب جريمة كبرى وبلية عظمى
سيحاسب عليها وتؤثر على قبول أعماله؛ فكل عمل ابن آدم له وجهان، أحدهما:
تسقط به الفريضة، والآخر: يثاب عليها ويعطى الأجر، لافتًا إلى أنه يوجد أناس ليس
لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش".
وأوضح
المفتي السابق أن مسألة الصحة أمر والقبول والأجر والثواب أمر آخر، فمن
سرق زجاجة ماء يتوضأ بها على سبيل المثال؛ وضوؤه صحيح ومن ثم صلاته وإن كان
مطالبًا برد ما سرقه مع الاستغفار؛ فإذا لم يفعل فهو ظالم وسيحاسب على ذلك
يوم القيامة، في نفس الوقت سقطت عنه الفريضة؛ فلا يعيدها.
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هل تارك الصلاة في رمضان عليه كفارة
اوضحت دار الإفتاء حكم صيام من لا يصلي في شهر رمضان، مؤكدة أن
الصلاة عماد الدين، ولا يجوز لمسلمٍ تركُها، منوهة بأنه اشتد وعيد الله
تعالى ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
وقالت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الشرع فيمن صام ولم يصل، هل صومه
مقبول؟»، أن الإسلام لا يتجزأ و المسلم العاقل لا يقبل لنفسه إطلاقًا أن
يتقيد بجانب من الإسلام ثم يتحلل من جانب آخر ؛ لأنه يكون في هذه الحالة
كمن يعترض على الله جل جلاله .
حكم تارك الصلاة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تارك الصلاة
جاحدًا لها ظانًّا أنها لا تنفعه وتركها لن يضرّه، منكرًا لفرضية الصلاة
فهو منكرُ معلومٍ من الدين بالضرورة، ويتحمل ما يترتب على ذلك ممّا يُقدِّره القضاء والحاكم في شأنه.
وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم تارك الصلاة وما عقوبته؟»، أن تارك الصلاة
تكاسلًا
مع اعترافه بتقصيره وذنبه فهو مسلمٌ آثمٌ مرتكب لكبيرةٍ من كبائر الذنوب
غير كافر أو مرتد، وهذا قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف كالأئمة أبي
حنيفة ومالك والشافعي، والإمام أحمد في إحدى روايتيه، وغيرهم.
وتابع: ولو أدّى تارك الصلاة تكاسلً
ا
غيرَ الصلاة من الفرائض برئت ذمته من الفريضة التي أداها، وسقطت عنه
بالأداء، والقبول بيد الله، وكذا الأمر لو ذبح أو ضحّى فلا حرج أن تؤكل
ذبيحته ولا إشكال.