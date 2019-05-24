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ديني

تارك الصلاة .. كسلا أم عمدا .. هل يقبل صيامه ؟

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:51 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام دين كامل ومتكامل ومترابط كله ، ولا يصح الأخذ ببعض الفرائض وترك البعض الآخر،أن الله عاب على كل من يسلك هذا المسلك في قوله تعالى : " رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ".

وأضافت دار الإفتاء، أن الذي يصوم في رمضان ولا يصلي فقد هدم ركنًا من أركان الإسلام الخمسة ، ومثله مثل من صلى في رمضان ولم يصمه ، والذي يصوم ولا يصلي أمره متروك للخالق عز وجل .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رُب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ، ورُب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب.

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