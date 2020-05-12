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محافظات

مشروع 2 كفاية يستهدف 35,067 سيدة في الأقصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:55 م
مشروع 2 كفاية
مشروع 2 كفاية
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شمس يونس
أوضح محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الاقصر ، أن مشروع "2 كفاية" يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، .

مشيرًا إلى أن الفئة المستهدفة من البرنامج هم الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"، ويستهدف البرنامج 35,067 سيدة في محافظة الأقصر، وتشارك به 9 جمعيات أهلية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـالاقصر ، إن عدد عيادات تنظيم الأسرة بالمحافظة تبلغ 9 عيادات ضمن المشروع بينهم 4 عيادات بالمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية (والتى يتم إفتتاحها اليوم) تضم 5 عيادات.

وقد تم تطوير العيادات وتجهيزها بالتجهيزات الطبية والغير طبية، وتوفير القوى البشرية من الأطباء والتمريض وتوفير الحافز المادى لهم، وتحصل السيدات على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان طبقًا لقرار وزارة الصحة والسكان.

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وأوضح "فاروق" إن محاور عمل مشروع "2 كفاية" هى تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة، ويبلغ عدد المترددات علي العيادات  4,672 سيدة، وعدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 3,420 سيدة، بنسبة 73 % من المترددات.

والمحور الثانى للمشروع هو زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال نشاط حملات طرق الأبواب حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة   105,855 زيارة ، بتحقيق 90 % من المستهدف، وعدد السيدات المحولات إلي عيادات تنظيم الأسرة  18,076 سيدة، بنسبة 17 % من عدد الزيارات.

وأشار "فاروق" إلى إنه نظرًا لظروف فيروس كورونا، فإنه قد تم تعليق زيارات طرق الأبواب، وقد تم إستبدالها بمكالمات تليفونية للتوعية بتنظيم الأسرة وكذلك بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبلغت عدد المكالمات التليفونية المنفذة للتوعية: 6,669 مكالمة
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