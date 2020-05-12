للمرة الأولى على "انستجرام".. الدكتورة مايا مرسى فى حوار فى برنامج "مباشر مع عادل"

أجرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة حوارًا اليوم مع برنامج "مباشر مع عادل" الذي يقدمه الدكتور عادل العدوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسى محاور التقرير الأول الذى أعدته جمهورية مصر العربية لرصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة من 14 مارس حتي 6ابريل 2020، مؤكده أن هذا التقرير جاء بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس .





كما تحدثت رئيسة المجلس عن أهم التحديات التى تواجهها المرأة المصرية ، مؤكدة أن الفكر الرجعى تجاه المرأة يعتبر أهم تحدى مازال يواجهها ، وعبرت عن إيمانها أن الفكر يتغير مع الأجيال الجديدة.





كما تحدثت عن أهم الإنجازات التي تحققت للمراة المصرية خلال السنوات الأخيرة ، حيث أكدت أنه يتمثل كسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة إلى مواقع القيادة ، فقد وصلت المرأة إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي و٢٥% بمجلس الوزراء ، وتعديلات دستورية أخيرة ضمنت ٢٥% فى البرلمان القادم ، فضلًا عن العديد من القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة من أهمها قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة .





كما أشارت إلى نجاح المجلس من خلال حملة طرق الأبواب خلال أربعة سنوات فى تحقيق ١٧ مليون زيارة فى ٣ آلاف قرية بمحافظات مصر .





تضمن الحوار أيضا الحديث عن تجربة رئيسة المجلس خلال عملها فى الأمم المتحدة ، كما تطرق الحوار إلى العديد من القضايا الهامة الأخرى.





واختتمت الحوار برسالة إلى شباب وشابات مصر ، حيث دعت شباب مصر إلى العمل والاجتهاد والحلم واحترام المرأة .





وطالبت شابات مصر بالحرص على ااتعليم والعمل وأن يكون سقف طموحاتهن وأحلامهن بلا حدود .

وفى الختام عبر الدكتور عادل العدوى عن سعادته بهذا الحوار المميز مع الدكتورة مايا مرسى التى تعد نموذج مشرف ومصدر فخر لمصر والمرأة المصرية.









لمشاهدة الفيديو الكامل للحوار على انستجرام عبر الرابط التالي: