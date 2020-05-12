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ديني

هل يجوز للصائم التبرع بالدم؟.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:08 م
هل يجوز للصائم التبرع
هل يجوز للصائم التبرع بالدم؟.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
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يارا زكريا

هل يجوز للصائم التبرع بالدم؟.. سؤال أجاب عنه  مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وقال « الأزهر للفتوى» في إجابته: إنه يجوز للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان إذا لم يؤثر ذلك على صحته، بل يُندب إذا احتاج إليه إنسان آخر، ولا أثر لهذا على صحة صومه.

وأوضح مركز الأزهر أن بعض الفقهاء  قاس ذلك على الحجامة لعلة خروج الدم في كليهما، مؤكدًا: المُفتى به أن التبرع بالدمِ لا يفطر به الصائم.

ما يجوز وما لا يجوز أثناء الصوم:

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " 15 فتوى عن ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان .

وإلى نص الفتاوى: 

 1》 قراءة القرآن للمرأة الكاشفة الرأس: جائزة. 

 2》 قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة. 

 3》 إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.

 4》 قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز. 

 5》 الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية. 

 6》 الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية. 

 7》الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام. 

 8》 أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر. 

 9》انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح. 

 10》 من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح. 

 11》 الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع آذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة. 

 12》 الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية آذان الفجر. 

 13》 مس المصحف للحائض: لا يجوز. 

 14》 الجماع في نهار رمضان: لا يجوز. 

 15》التدخين في نهار رمضان: لا يجوز. 


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