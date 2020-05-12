AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رغم ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد: أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد غدا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:19 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس، غدا الأربعاء، سيكون شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري يصاحبه شبورة صباحا ورياح نشطة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.


ويكون الطقس ليلا، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، ويظل الطقس بارد على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.


وتكون الظواهر الجوية المؤثرة غدا، هي أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.


وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا الأربعاء، على مدن ومحافظات مصر، كالتالي:
القاهرة 37/20
الاسكندرية 18/29
بورسعيد 26/20
العريش 27/16
رفح 27/15
نويبع 37/13
طابا 37/20
كاترين 32/11
شرم الشيخ 37/22
مرسى علم 36/21
بني سويف 38/18
قنا 39/20
أسوان 40/22
الوادي الجديد 39/20
حلايب 32/23
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: الطقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

أمطار على أنحاء متفرقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد: طقس غدٍ معتدل على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد.. والعظمى 36

الأرصاد: طقس الغد معتدل يصاحبه أمطار خفيفة بعدة مناطق.. والقاهرة تسجل 29

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارا من الإثنين.. والقاهرة 40 درجة

تصل لـ 40 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد بداية من اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

أرامكو : اكتشاف حقل للنفط والغاز شمال غرب السعودية

وزير الشباب: انتخابات مجلس اتحاد الكرة لمدة عام واحد .. وننتظر قرار الفيفا

التخلص من الانتفاخات والصداع.. 9 فوائد غير متوقعة لتنظيف القولون

الصحة: تسجيل 347 إصابة جديدة بـ كورونا..و 11 حالة وفاة

أحمد حلمي ينعى إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة

تشييع جنازة الفنان إبراهيم نصر من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية

AdvertisementS

غدا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

إنقاذ سكان عمارات العبور بصلاح سالم من كارثة

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الوفاة.. أعراض خطيرة لـ حساسية الطعام

شاهد.. امرأة مبتورة الذراعين والساقين تنجب أجمل طفلين

التخلص من الانتفاخات والصداع.. 9 فوائد غير متوقعة لتنظيف القولون