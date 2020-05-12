رغم ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد: أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس، غدا الأربعاء، سيكون شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري يصاحبه شبورة صباحا ورياح نشطة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.









ويكون الطقس ليلا، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، ويظل الطقس بارد على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.









وتكون الظواهر الجوية المؤثرة غدا، هي أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.









وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.









ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا الأربعاء، على مدن ومحافظات مصر، كالتالي:

القاهرة 37/20

الاسكندرية 18/29

بورسعيد 26/20

العريش 27/16

رفح 27/15

نويبع 37/13

طابا 37/20

كاترين 32/11

شرم الشيخ 37/22

مرسى علم 36/21

بني سويف 38/18

قنا 39/20

أسوان 40/22

الوادي الجديد 39/20