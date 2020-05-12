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فن

نضف يا بالوظة .. غادة عبد الرازق تنعى إبراهيم نصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:25 م
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
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محمد بدران

نعت الفنانة غادة عبد الرازق النجم الراحل إبراهيم نصر،  عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت غادة عبد الرازق صورة وعلقت"نضف يابالوظه
انضف يااما ؟
يانجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد
جمل اتحفرت في ذاكرتنا قد ايه اسعدتنا وفرحتنا وضحكتنا وكونت وصنعت جزء من تاريخنا انا بحبك اوي الف رحمه ونور عليك #ابراهيم_نصر".

توفى الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.

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