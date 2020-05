نضف يا بالوظة .. غادة عبد الرازق تنعى إبراهيم نصر

View this post on Instagram

نضف يابالوظه انضف يااما ؟ يانجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد جمل اتحفرت في ذاكرتنا قد ايه اسعدتنا وفرحتنا وضحكتنا وكونت وصنعت جزء من تاريخنا انا بحبك اوي الف رحمه ونور عليك #ابراهيم_نصر