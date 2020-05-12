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فن

سمعت صوت ضحكتك وبكيت.. صلاح عبد الله ينعى إبراهيم نصر.. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:28 م
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
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محمد بدران
نعى الفنان صلاح عبد الله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، الفنان الراحل إبراهيم نصر .


ونشر "صلاح عبد الله" صورة وكتب قائلًا: " مِش فاكر آخر مرة إتقابلنا فيها كانت إمتى وليه وفين،السنين ياهيمه فرقتنا ودا العادي مالسنين،بس تعرف ياإبراهيم،فاكر جدًا كل مرة إتقابلنا فيها كنت بتضحكنا موت،ومن شوية لما عرفت إنك مشيت سمعت صوت ضحكتك وبكيت #إبراهيم_نصر".


توفى الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.


وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.


يذكر أن إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.



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