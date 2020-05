سمعت صوت ضحكتك وبكيت.. صلاح عبد الله ينعى إبراهيم نصر.. شاهد

View this post on Instagram

مِش فاكر آخر مرة إتقابلنا فيها كانت إمتى وليه وفين،السنين ياهيمه فرقتنا ودا العادي مالسنين،بس تعرف ياإبراهيم،فاكر جدًا كل مرة إتقابلنا فيها كنت بتضحكنا موت،ومن شوية لما عرفت إنك مشيت سمعت صوت ضحكتك وبكيت #إبراهيم_نصر