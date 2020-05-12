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فن

مخالفة طبية صريحة في مسلسل فرصة تانية الحلقة 19.. تفاصيل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:46 م
فرصة تانية
فرصة تانية
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محمد نبيـل
شهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 19 مشهدا غير مفهوم أثار حفيظة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث الأطباء عن استحالة حدوثه.

وحقنت ملك "ياسمين صبري" مدحت "محمد دياب" بالأنسولين للتخلص منه حتى إبلاغ الشرطة والقبض عليه، بعد أن هاجمهم في منزل عائلتها بمسدس وتهديده لأختها مريم "هبة مجدي".


يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

قصة مسلسل فرصة ثانية 
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة ثانية 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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