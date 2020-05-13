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تعليم

دار علوم القاهرة تعلن دورة "معلمي العربية لغير الناطقين".. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:02 ص
كلية دار العلوم جامعة
كلية دار العلوم جامعة القاهرة
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عبد الله علي

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عن بدء دورة "إعداد معلمي العربية لغير الناطقين بها"، وذلك يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري، علما بأن جميع الدورات أونلاين على برنامج زووم، وتمنح رابط القناة بعد الحجز مباشرة.

وأضاف المركز، أن ⁩الحجز يكون من خلال تطبيق الواتساب عبر الرقم؛01065447847، تستمر الدورة لمدة أسبوع وتبدأ من الـ 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، أثناء فترة تعليق الدراسة فقط.

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وتحتوي دورة إعداد معلمي العربية لغير الناطقين بها على موضوعات؛ حدود المستويات التي يكون عليها دارس العربية، الكتب والبرامج المستخدمة في العملية التعليمية، أسس تقديم المحتوى الثقافي والقواعد اللغوية والمفردات، وطرق تدريب الدارسين على تنمية المهارات الأربعة (استماع، تحدث، قراءة، كتابة).


المحاضر: الدكتور إبراهيم أحمد الشافعي؛  الحاصل على دكتوراه في النحو والصرف والعَروض من دار العلوم، كما حصل على دبلومات في التربية والإدارة من جامعتي القاهرة وعين شمس، وله دراسات متخصصة في تعليم العربية للناطقين بغيرها، وخبرة في هذا المجال منذ أبريل 2005، ومدرب معلمي العربية منذ 2014.



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