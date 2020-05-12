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خروج 22 حالة مصابة بكورونا من الحجر الصحي بكفر الدوار وتحويل 5 آخرين لنزل الشباب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:40 م
مستشفى الحجر الصحى
مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار
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جمالات الدمنهورى
أعلن الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار، شفاء ٢٢ حالة اليوم، الثلاثاء، من مصابي فيروس كورونا وخروجهم عقب قضاء أسبوعين فى العزل، مشيرًا إلى تحويل ٥ حالات آخرين لنزل الشباب بدمنهور لاستقرار حالتهم الصحية ولاستكمال العزل.

وكان ذلك برعاية الصحية والعلاجية من الطاقم الفريق الطبى بمركز التعليم المدني بدمنهور "نزل الشباب" بإشراف الدكتور محمد شاهين المدير الفني للحجر الصحى بنزل الشباب.

وأكد "زايد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ارتفاع عدد المتعافين من ١٧٧ إلى ٢٠٤ حالات بينهم شفاء وخروج نهائى لـ ١٠٣ حالات من الحجر الصحى بكفر الدوار، إضافة إلى ١٠١ حالة تم تحويلهم إلى نزل الشباب بدمنهور؛ وذلك منذ تخصيص مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى ونزل الشباب للعزل.


أكد الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى بمحافظة البحيرة، استقرار حالة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، مشيرًا إلى اتخاذ كافة إجراءات الرعاية الصحية والعلاجية لهم من خلال الأطقم الطبية الثلاث التى شاركت فى العمل منذ تخصيص المستشفى للحجر الصحى.

وأشار إلى أن من بين المتعافين خروج  ٦ أطباء وأستاذ جامعى بعد شفائهم تماما لقضاء فترة العزل المنزلى لمدة أسبوعين لافتًا إلى وجود ١٣٥ حالة جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية والصحية لهم من خلال طاقم الفريق الطبى الثالث الذى تسلم عمله بالحجر منذ عدة أيام .

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