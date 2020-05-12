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رياضة

الزمالك يتراجع عن فكرة تدعيم خط دفاعه والاكتفاء بالرباعي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تراجع مسئولي النادي عن فكرة تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن مسئولي القلعة البيضاء يدرسون اتخاذ قرار يقضي بالاكتفاء بالرباعي الحالي الموجود في خط الدفاع دون إبرام أي صفقات جديدة في هذا المركز.

ويعتبر عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز في قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

ولكن يأتي هذا التفكير من جانب مسئولي نادي الزمالك لتحوم الشكوك حول اكتمال المفاوضات مع اللاعب.

ويضم الزمالك حاليًا بين صفوف في خط الدفاع كلًا من محمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.
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