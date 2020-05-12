الزمالك يتراجع عن فكرة تدعيم خط دفاعه والاكتفاء بالرباعي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تراجع مسئولي النادي عن فكرة تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد المصدر أن مسئولي القلعة البيضاء يدرسون اتخاذ قرار يقضي بالاكتفاء بالرباعي الحالي الموجود في خط الدفاع دون إبرام أي صفقات جديدة في هذا المركز.



ويعتبر عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز في قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.



ولكن يأتي هذا التفكير من جانب مسئولي نادي الزمالك لتحوم الشكوك حول اكتمال المفاوضات مع اللاعب.