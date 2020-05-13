سيف زاهر: تحديد الموقف من عودة الدوري خلال 10 أيام.. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف عودة الدوري المصري لهذا الموسم في ظل توقفه طوال الفترة الماضية بقرار من مجلس الوزراء للحد من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد سيف زاهر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت " أن أشرف صبحي وزير الرياضة سيعلن في خلال 10 أيام عن عودة الدوري المصري أو الغائه، مشيرًا إلى أن أشرف صبحي سيترك لـ اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تحديد سيناريو العودة أو الإلغاء.
وأضاف سيف زاهر أن هناك نقاشات مستمرة بين اللجنة الأوليمبية واللجنة الخماسية وأشرف صبحي من أجل بحث موقف انتخابات اتحاد الكرة المقبل مشددًا أن الأقرب هو أن تكون عودة الدوري لمدة عام واحد فقط.
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يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .
كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.