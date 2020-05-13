عمر سعد: شاركت بمسلسل الاختيار كضيف شرف وسعيد بذلك

قال الفنان عمرو سعد، إنه شارك فى مسلسل الاختيار على مدار حلقتين، مؤكدًا أنه سعيد بالمشاركة فى المسلسل وتمنى أن يشارك أكثر من ذلك.









وأضاف عمرو سعد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، أنه شارك فى المسلسل كضيف شرف، وأكد أنه لم يتردد حالة عرض الدور عليه.









ووجه عمرو سعد التحية لجميع العاملين فى مسلسل الأختيار، موضحًا العمل مميز ونال اعجاب الملايين من الجمهور.





وكشف عمر سعد أن المعركة ضد الإرهاب أكبر من حرب أكتوبر، مؤكدًا أن الجنود المصريين يقدمون جهد كبير.



