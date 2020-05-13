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اقتصاد

مئات المديرين الألمان يخططون للعودة إلى الصين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:03 ص
الحكومة الصينية
الحكومة الصينية
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رويترز


قالت مصادر تجارية ودبلوماسية إن مئات من المديرين التنفيذيين الألمان الذين يريدون العودة إلى الصين يخططون لرحلة طيران مستأجرة في الخامس والعشرين من مايو الجاري بينما تعرض بكين عليهم إعفاءهم من إجراءات الحجر الصحي التي استحدثتها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقال ممثل لشركة ألمانية لرويترز يوم الثلاثاء إن حوالي 500 إلى 1000 من مديري الشركات عرضت عليهم الحكومة الصينية إجراء سريعا للعودة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

وأضاف أن غرفة التجارة الألمانية في الصين بصدد تنظيم رحلة جوية مستأجرة أولى مع شركة طيران لوفتهانزا قد تطير من فرانكفورت إلى شنغهاي في الخامس والعشرين من مايو.

 

وقال دبلوماسي إن الصين عرضت السماح لمديري الشركات بالعودة بدون أن يضطروا للذهب إلى حجر صحي لمدة أسبوعين.

 

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، التي نصحت بعدم السفر الدولي حتى الرابع عشر من يونيو حزيران، إنها تفحص العرض.

 

والصين هي أهم شريك تجاري لألمانيا وبفارق كبير. وبلغت قيمة التجارة بين البلدين حوالي 206 مليارات يورو (223.76 مليار دولار) في 2019 .

 

وبينما ما زال معظم الاقتصاد العالمي مغلقا لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا، الذي كان منشأه في الصين، فإن المصانع هناك استأنفت الإنتاج بوتيرة سريعة منذ أن بدأ الفيروس بالانحسار.

 

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