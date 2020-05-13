بكلمات مؤثرة.. حسام عاشور يُحيي الذكرى الثالثة لوفاة شقيقه

أحيا حسام عاشور لاعب النادى الاهلى، الذكرى الثالثة لوفاة شقيقه، موجها له رسالة مؤثرة فى ذكرى رحيله.





وغرَّد نجم الاهلى، عبر حسابه على "انستجرام"، قائلا: "اللهم ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت التراب، الذكري التالته لاخويه الله يرحمه نسألكم الدعاء".





توفى، يوم 13 مايو 2017 حازم عاشور وشهرته "ماندو" الشقيق الأصغر لحسام عاشور لاعب وسط الأهلى، بعد معاناته من مرض الكبد الوبائى.









ويعد "حازم" أوسط أشقاء حسام عاشور، وأصيب بفيرس الكبد الوبائى منذ فترة وجيزة، وخضع للعديد من الجلسات العلاجية إلا أن إرادة الله كانت فوق كل شىء.





يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.