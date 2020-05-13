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مرأة

لكسر ثبات الوزن .. مشروب سريع لحرق الدهون.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:19 ص
ثبات الوزن
ثبات الوزن
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لمياء الياسين
هل تعانين من ثبات الوزن مع الرجيم لفترة طويلة، وهل تعلمين أن اضطراب الهرمونات قد يؤثر على استجابة جسمك للرجيم وهى أحد أهم  الأسباب وراء ثبات الوزن، إليك مشروب يساعد على حرق دهون البطن بسرعة غير متوقعه يقدمه موقع " برايت سايد "

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وأكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والتوليد في تصريح له ل "صدى البلد"، على ضرورة قياس الهرمونات باستمرار ومراجعة طبيبك ، وذلك محاولة لإعادة توازن الهرمونات مرة أخرى لمساعدة الجسم على إنقاص الوزن .

إليك المشروب السريع التالى لضبط هرموناتك وحرق الدهون بسرعة غير متوقعه يقدمه موقع برايت سايد

مكونات المشروب ..

ملعقة من القرفة
ملعقة من الشمر
ملعقة من الجنزبيل
نصف ملعقة من العسل

طريقة تحضير المشروب ..

فى وعاء يتم وضع الماء وإضافة المكونات وتركها لتغلى لدقائق ثم تصفيتها وتناول كوب منها إلى كوبين بين الإفطار والسحور يساعد تلك المشروب على إنقاص الوزن والتخلص من مشاكل الهضم

فى الرابط التالى إليك أسباب ثبات الوزن مع الرجيم ..
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