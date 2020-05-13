لكسر ثبات الوزن .. مشروب سريع لحرق الدهون.. فيديو

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وأكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والتوليد في تصريح له ل "صدى البلد"، على ضرورة قياس الهرمونات باستمرار ومراجعة طبيبك ، وذلك محاولة لإعادة توازن الهرمونات مرة أخرى لمساعدة الجسم على إنقاص الوزن .





إليك المشروب السريع التالى لضبط هرموناتك وحرق الدهون بسرعة غير متوقعه يقدمه موقع برايت سايد



مكونات المشروب ..



ملعقة من القرفة

ملعقة من الشمر

ملعقة من الجنزبيل

نصف ملعقة من العسل



طريقة تحضير المشروب ..



فى وعاء يتم وضع الماء وإضافة المكونات وتركها لتغلى لدقائق ثم تصفيتها وتناول كوب منها إلى كوبين بين الإفطار والسحور يساعد تلك المشروب على إنقاص الوزن والتخلص من مشاكل الهضم



