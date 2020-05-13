رش وتعقيم مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية

وجّه مركز ومدينة القنطرة غرب حملة رش وتعقيم مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي.



جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأشرف علي الحملة، كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والذي أكد إتمام أعمال الرش بجهاز الضباب حول مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، بحضور دكتور علي حطب مدير المستشفى والأمير أبوزيد رئيس قرية أبو خليفة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت الصفحة الرسمية لمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، خروج وتعافي ١٣١ متعافي من فيروس كورونا المستجد.





وأكدت المستشفي انه ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا وصل إجمالي الخروج والتحسن بالمستشفي لـ١٣١ حالة شفاء كامل من الفيروس.





واضافت، تم تحويل ١٤١ حالة لنزل فنادق لإستكمال الرعاية الطبية كاملة وتماثلهم للشفاء، في مقابل فقدان ٢١ حالة اصابة.





واختتمت المستشفي:" رحمهم الله ورفع درجاتهم، وحفظ الشعب من هذا الوباء".. وخصصت وزارة الصحة مستشفي أبو خليفة للعزل الطبي واستقبال حالات الإصابة علي مستوي المحافظات دون الالتزام بحدود جغرافية.