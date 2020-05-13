AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رش وتعقيم مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:01 ص
رش وتعقيم مستشفى
رش وتعقيم مستشفى ابو خليفة العزل الصحى بالاسماعيلة
Advertisements
انجي هيبة
وجّه مركز ومدينة القنطرة غرب حملة رش وتعقيم مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشرف علي الحملة، كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والذي أكد إتمام أعمال الرش بجهاز الضباب حول مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، بحضور دكتور علي حطب مدير المستشفى والأمير أبوزيد رئيس قرية أبو خليفة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، خروج وتعافي ١٣١ متعافي من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المستشفي انه ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا وصل إجمالي الخروج والتحسن بالمستشفي لـ١٣١ حالة شفاء كامل من الفيروس.

واضافت، تم تحويل ١٤١ حالة لنزل فنادق لإستكمال الرعاية الطبية كاملة وتماثلهم للشفاء، في مقابل فقدان ٢١ حالة اصابة.

واختتمت المستشفي:" رحمهم الله ورفع درجاتهم، وحفظ الشعب من هذا الوباء".. وخصصت وزارة الصحة مستشفي أبو خليفة للعزل الطبي واستقبال حالات الإصابة علي مستوي المحافظات دون الالتزام بحدود جغرافية.
رش وتعقيم مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية
رش وتعقيم مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية
رش وتعقيم مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية
رش وتعقيم مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية
رش وتعقيم مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تخصيصه لاستقبال مصابي كورونا بالإسماعيلية.. مستشفى أبو خليفة يعلن الطوارئ

هيئة قناة السويس تشارك في تعقيم مستشفي العزل بابو خليفة

خروج أورازيو.. رابع مصاب إيطالي من مستشفى العزل بأبو خليفة

انتصار جديد على كورونا.. تعافي ٩٨ وخروجهم من مستشفى ابو خليفة للعزل فى الاسماعيلية.. صور

في اليوم الرابع من رمضان ..تعرف علي بؤر كورونا في المحافظات

تخصيص بيت الشباب بالاسماعيلية لاستقبال مصابي كورونا

ترشيحاتنا

بعد أن أبكت الملايين عبر السوشيال ميديا.. طفلة البرنس: كنت بعيط عشان ماما مش تمثيل

دول عربية تعلن الحظر الشامل خلال عيد الفطر

الكرة فى ملعب الشعب .. إعلامية كويتية تحذر من إجراء خطير بشأن كورونا

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

الدفع بأكثر من 20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالعبور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. مرض غامض يقتل الأطفال | صور مؤلمة لـ أعراضه

أرخص تجميل طبيعي .. فوائد القهوة للبشرة

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور