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فن

مسلسل النهاية الحلقة 19.. مفاجأة عن أصل عمرو عبد الجليل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهد مسلسل النهاية الحلقة 19 تطورا جديدا في الأحداث حيث تم الكشف عن تاريخ الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" الذي ينتمي إلى عالم الإنسان الآلي واستطاع الهرب من الحرب التي تم فيها إبادة كل الروبوتات حتى أصبح "الريس عزيز". 

ويعود الروبوت زين بعد أن يستطيع الحصول على مولدات الطاقة وسرقتها من شركة انرجي كو إلى مخزن مراد المحروقي "محمد لطفى" ويكتشف أنه تم سرقة المعدات التي يصنع من خلالها الروبوتات الأخرى. 

بينما المهندس زين "يوسف الشريف" يحاول أن يكشف عن القاتل الحقيقى لارسلان "أحمد مجدى" ويحل لغز الرسالة التي أرسلها له أرسلان قبل قتله. 

مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي. 

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120 وكيف تسبب الخراب والدمار الذى حل على العالم نتيجة الصراعات الخاصة والاقتصادية للسيطرة على العالم والذى بسببه تكون النهاية.

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