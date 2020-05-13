مسلسل الاختيار الحلقة 19.. استهداف كمين الفرافرة وإصابة الإرهابي هشام عشماوي

عرضت قناة ON E الفضائية ، الحلقة 19 من مسلسل « الاختيار » للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.









بدأت الحلقة 19، بقيام الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بتطهير وتمشيط أحد المناطق في مدينة رفح المصرية، في الوقت الذي يخطط فيه الإرهابيين هشام عشماوي (أحمد العوضي) وعماد عبد الحميد، لاستهداف كمين واحة الفرافرة، وتدريب التكفيريين على هذه العملية.





يقوم هشام عشماوي وعماد عبد الحميد، بالهجوم على كمين الفرافرة، ويسقط عدد كبير من الجنود وضابطين من الجيش شهداء، ويصاب عشماوي بطلق ناري في قدمه، ويتلقى سعد (محمود حافظ) خبر استشهاد شقيقة المجند عبدالله.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار