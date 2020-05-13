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أخبار العالم

أمريكا تسجل 1900 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء حصيلة وفيات فيروس كورونا المسجد كوفيد 19 في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 1900 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الجامعة أمس الثلاثاء أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ80 ألفا.

ويقول مؤشر "وورلد ميتر" إن الولايات المتحدة سجلت 22.740 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأن الإجمالي وصل إلى مليون و408 آلاف و574 شخصا.

ويشير إلى أن الولايات المتحدة سجلت 1629 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإجمالي وفيات 83.424 شخصا.
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