تحذيرات من ارتداء العدسات اللاصقة لأصحاب هذا المرض

انتشر فى الآونة الأخيرة ارتداء الأشخاص للعدسات اللاصقة بدل من النظارة الطبية، ولكن ماذا عن العدسات اللاصقة فى زمن الكورونا وهل من الآمن ارتدائها.





حذر موقع بولد سكاى الهندي الشهير من ارتداء العدسات اللاصقة اذا كان لديك هذه الاعراض، التى تتمثل في.





إذا كنتِ مصابة بـ COVID-19 أو كنتِ تشكين في الإصابة ، فتوقفي عن ارتداء العدسات وتخلصي منها فورًا.







ارتداء النظارات و ارتداء زوج جديد من العدسات عند التعافي.







إذا كنت ترتدي العدسات وتعمل على صناعة الرعاية الصحية حيث تحتاج كل يوم لرعاية مرضى COVID-19 ، فلا تعتبر المواصفات آمنة من العدوى.





ارتداء التروس لوقاية العين من عدوى COVID-19.

