التعليم: غرف عملياتنا تتابع امتحان أولى ثانوي الذي يتم من المنازل الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع الآن سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيا الآن على منصة الامتحان assessment.





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، "لدينا إمكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا، ونعرف مدى تقدم كل طالب في حل الأسئلة، وما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان، وما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان".





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ويؤدي الآن ، طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفلسفة والمنطق.









حيث يتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:





القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد،

وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.





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أما المجموعة الثانية من الطلاب، فمن المقرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل هذه المجموعة طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، مطروح.





ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.