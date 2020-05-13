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محافظات

المنيا إزالة 93 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:40 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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ايمن رياض

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة .حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف والتصدي لكل من يحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلاد

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قال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الثلاثاء في إزالة 93 حالة تعد بالبناء، منها 15 حالات بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 1259 متر مربع، و76 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 9971 متر مربع، وحالتي تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 225 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الثلاثاء 807 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3721 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2356 حالة إزالة مبان بمساحة 333960 متر مربع.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

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