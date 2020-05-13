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أصل الحكاية

حين وفاتي لا تهجروني.. وصية لنجل وزير الإسكان تفطر قلوب السعوديين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:48 م
وفاة نجل وزير الاسكان
وفاة نجل وزير الاسكان السعودي
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ميـــس رضــا
تلقت الأوساط السعودية نبأ وفاة نجل وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل بصدمة كبيرة لوفاته بشكل مفاجئ.


مهند الحقيل، الشاب الذى غيبه الموت وهو لم يدخل العقد الثانى من عمره، كان يدرس في المرحلة الثانوية وتوفي إثر نوبة قلبية مفاجئة.


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وبالعودة إلى الصفحة الشخصيىة للشاب الراحل مهند الحقيل، وجد تغريدة له فى يناير الماضي وكـأنه كان يكتب وصيته قبل الرحيل، وجاء فيها: "الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، حللوني، فالموت لا يستأذن أحدًا".


 وحظيت تغريدة مهند الحقيل بنصيب وافر من التداول بسبب محتواها الذي يتعلق بالموت.


ونعى وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، مساء أمس، الثلاثاء، نجله الشاب مهند، الذي توفي بشكل مفاجئ في المملكة.


وقال الحقيل في تغريدة عبر "تويتر": "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله ابني المهند، أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".


وانهالت التعازي والمواساة لأهل الفقيد على "تويتر"، حيث قدم أمراء، ومسئولون، ودعاة، ونخب سعودية، ومشاهير، تعازيهم للوزير الحقيل وسط تعاطف واسع معه من قبل مواطنيه.
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