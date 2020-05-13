محمود حجازي: خليك كاركتر تشتغل أكتر

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق محمود حجازي على الصورة قائلًا: "خليك كاركتر تشتغل أكتر".





ونالت الصورة إعجاب المتابعين وجاءت بعض التعليقات كالآتي:









تمثيلك هايل

أحلى يحيى ده ولا إيه

فنان من يومك

ملك الدراما كلها

منور يا فنان





ويشارك محمود حجازى فى مسلسل " لما كنا صغيرين "، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎





"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.



