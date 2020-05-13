محافظ بورسعيد يوجة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي سهل الطينة

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليماته إلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لاهالي منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مديري التموين والإسكان والتضامن الاجتماعي ومؤسسة نور مشكاة.





ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من اقامة جمعية تعاونية استهلاكية للاهالي لصرف المقررات التموينية وكذلك تقديم السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بالجمعية .





كما أكد المحافظ أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في اظهار دورها يالمنطقة والتفاعل مع المواطنين



