AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

احتفلت به مكة.. من هو المؤذن "صالح وعظ الله فيده"؟

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:58 م
من هو المؤذن صالح
من هو المؤذن "صالح وعظ الله فيده" الذى احتفت به مكة؟
Advertisements
ميـــس رضــا
احتفت إمارة مكة المكرمة بالمؤذن "صالح وعظ الله فيده" الذى تداول اسمه رواد موقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مزيد من المعلومات عنه.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية  تحت سلسلة فيديوهات "مؤذن من الحرم المكي"معلومات عن المؤذن "صالح وعظ الله فيده"، الذي شغل منصب كبير مؤذني الحرم.

اقرأ أيضا: 



ووفق المعلومات المنشورة، فقد رفع فيده الأذان في المسجد الأقصى عام 1386 هـ، ورفع الأذان لما يقارب 45 عاما في المسجد الحرام والمسجد النبوي والعديد من المساجد خارج السعودية.

والمؤذن الراحل هو والد شيخ المؤذنين الحالي بالمسجد الحرام صالح بن نايف فيدة الذي عين في منصبه منذ العام 2010.

وقالت الإمارة بالفيديو الذي بثته على حسابها بموقع "تويتر" إن فيده لُقب بكبير المؤذنين، وعيّن شيخا للمؤذنين لمدة عام، وتوفي عام 1408هـ.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشيخ السديس يشارك بنفسه في تطهير وتعقيم بيت الله الحرام.. صور

الشؤون الإسلامية السعودية تطلق خدمة لتمكين 90 ألف مؤذن من مزاولة مهامهم وقت الحظر

فى عيد ميلادها.. سبب مكالمة سناء جميل لـ"وزير الأوقاف" لتغيير مؤذن جامع

ترشيحاتنا

إحالة صاحب مجموعة مدارس شهيرة وآخرين للمحاكمة لاتهامهم بتكدير الأمن

بمستندات رسمية..الفيفا يطالب الزمالك بإثبات شكواه ضد كهربا

صلاة التهجد.. حكمها وكيفيتها وعدد ركعاتها والفرق بينها وقيام الليل

فاروق جعفر: أرفض منح لقب الدوري المصري للأهلي لهذه الأسباب

عائلة البرنس تتحدث لـ صدى البلد.. فتحي: الأسوأ قادم مع رضوان.. عبير: مش هسيب حقي وياسر شرير غامض

بدون تكاليف.. مجموعة من الزيوت تقضي على آلام الظهر في 30 دقيقة

AdvertisementS

وزيرة الصحة: أعلى نسبة شفاء كورونا في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 30-39 عامًا

رغم مخالطته للنائبة المصابة بكورونا.. عضو بالبرلمان: لن أدخل العزل الصحي ونتيجتي سلبية

إحالة صاحب مجموعة مدارس شهيرة وآخرين للمحاكمة لاتهامهم بتكدير الأمن

تعايش مع كورونا بضوابط.. حقيقة فرض الحكومة حظرا شاملا

الفيروس يتحور.. ووهان بالكامل ستخضع للفحص الطبي

بعد إصابة شيرين فراج بكورونا.. 5 إجراءات عاجلة من البرلمان

انقطاع المياه عن 11 منطقة بشرق القاهرة الجمعة المقبل.. تعرف عليها

وزير التعليم لـ«صدى البلد»: الدولة لا تدرس تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. لا تصدقوا الشائعات

هدية السيسى للمصريين.. هؤلاء يستفيدون من زيادة المعاشات أول يوليو

الأهلي ليس طرفا.. كاف يحسم مشاركة الترجي والوداد والزمالك فى مونديال الصين للأندية

للمرة الأولى في أسوان.. ولادة أول طفل بمستشفى العزل لأم مصابة بـ فيروس كورونا

في بيان رسمي.. لاريسا اليوناني يكشف السبب الحقيقي وراء فسخ التعاقد مع عمرو وردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشياء لا تتوقعها تستنفد وقود سيارتك.. منها الخردوات والمستلزمات الثقيلة

قصة 6 أرقام قياسية حققتها ملكة بريطانيا في موسوعة جينيس خلال فترة حكمها

بعد ترشيحها لجائزة أفضل 100 وجه.. 15 صورة تظهر جمال هنا الزاهد