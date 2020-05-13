احتفلت به مكة.. من هو المؤذن "صالح وعظ الله فيده"؟

احتفت إمارة مكة المكرمة بالمؤذن "صالح وعظ الله فيده" الذى تداول اسمه رواد موقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مزيد من المعلومات عنه.





ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية تحت سلسلة فيديوهات "مؤذن من الحرم المكي"معلومات عن المؤذن "صالح وعظ الله فيده"، الذي شغل منصب كبير مؤذني الحرم.





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ووفق المعلومات المنشورة، فقد رفع فيده الأذان في المسجد الأقصى عام 1386 هـ، ورفع الأذان لما يقارب 45 عاما في المسجد الحرام والمسجد النبوي والعديد من المساجد خارج السعودية.





والمؤذن الراحل هو والد شيخ المؤذنين الحالي بالمسجد الحرام صالح بن نايف فيدة الذي عين في منصبه منذ العام 2010.





وقالت الإمارة بالفيديو الذي بثته على حسابها بموقع "تويتر" إن فيده لُقب بكبير المؤذنين، وعيّن شيخا للمؤذنين لمدة عام، وتوفي عام 1408هـ.







