أخبار التوك شو.. شروط التقديم لسكن مصر.. فئات لا تظهر عليها أعراض كورونا.. ووهان تسجل انتكاسة فى إصابات الفيروس..فيديو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري اليوم الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:









قال المهندس عمرو الخطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه بداية من يوم 11 مايو بدأ التسجيل على الموقع الإلكترونى لحجز الوحدات السكنية في مناطق جديدة، منوها إلى أنها جميعها مدن جديدة بالفعل، ويصل عدد الوحدات المتاحة إلى حوالى 2662 وحدة سكنية.

وأضاف "الخطاب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مع الإعلامية خلود زهران، أن الوحدات متوفرة في 6 أكتوبر الجديدة والعبور والقاهرة الجديدة وبدر وغرب أسيوط والمنيا الجديدة وغرب قنا.









توقع رئيس الوزراء وصول عدد العائدين من المصريين العالقين فى الخارج إلى 16 ألفا، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات للعمل على تجهيز أماكن للإقامة والإعاشة والمتابعة الطبية.





وأضاف مدبولى أن موافقة صندوق النقد على إقراض مصر 2.77 مليار دولار ستستهم فى استقرار الاحتياطى النقدى.









أكدت الفنانة ماجدة منير أن مشهد استشهاد الجندى عندما قفز على الإرهابى حتى يحمى بقية زملائه كان صعبا جدًا ومحزنا، وقالت: "المشهد دا قطع قلبى".



وأضافت ماجدة منير، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن فكرة تضحية الجندى بنفسه من أجل ضمان حياة الآخرين من أعظم الصفات النبيلة فى جنود الوطن الأوفياء.













عرضت قناة "العربية"، فيديو عن صيني دفن أمه حية، ووجودها على قيد الحياة بعد 3 أيام، وظهر في الفيديو أن ما جعل الصيني يفعل ذلك أنه سئم من رعاية والدته، فدفنها حية.

وفي جريمة بلا قلب ولا رحمة في الصين، قام صيني بدفن أمه حية في حفرة بمنطقة مهجورة، وأقنع الجيران أنه يخرجها من البيت بحجة أنه سيرسلها للبقاء مع أقاربه.

وشعرت زوجته بالريبة في كلامه فقامت بإبلاغ الشرطة، بعدما عجزت عن العثور عليها.









عرضت قناة "العربية"، تقرير عن ان فيروس كورونا يطل ثانية في ووهان الصينية ويسجل 5 إصابات جديدة.

وجاء في التقرير أنه بعد تحقيق ووهان شفاء أخر حالة بها الاسبوع الماضي، ظهرت حالات جديدة في ووهان ووصل عددهم الى 5 حالات، و10 حالات في الصين.









قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الكمامات المتخصصة لا يستخدمها إلا الأطباء وهى نوع الكمامة N95، لافتًا إلى أنه لا تنتجها إلا شركة واحدة فى العالم، وهناك نسخ منها فى شركات ثانية وهى خاصة بالأطباء والمتعاملين مع مرضى فيروس كورونا فقط.



وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه الكمامات المتخصصة لا يستعملها إلا الأطباء فقط وترتدى لمدة 8 ساعات فقط ويتم التخلص منها بعد ذلك فورًا بطريقة آمنة، موضحًا أن الكمامة العادية أيضًا مدة استخدامها لا تزيد على 4 ساعات.









أثار الفنان أحمد الرافعي كثيرا من الجدل بعد دوره في مسلسل "الاختيار"، وهذا بعد ظهوره في دور مفتي جماعة أنصار بيت المقدس في العمل الدرامي، وتردد له بعض المنشورات القديمة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمه بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بميوله وانتسابه لواحدة من الجماعات الإرهابية، وأن دوره في المسلسل يعكس أخباره في أرض الواقع، واتهمته شريحة كبيرة بـأنه "إرهابي متطرف".









قال الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح ، إن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا لا يوجد له مدلولا طبيًا ، على عكس مؤشر الوفيات والتعافى الذي يشير لمعدل مناعة المصريين.

واضاف الدكتور أمجد الحداد ، عبر مداخلة هاتفية مذاعة على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مؤشر الاصابات يمكن ان يرتفع وذلك لان عدد الفحوصات فى زيادة.



