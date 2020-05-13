AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شعبة المستلزمات الطبية: يجب تغيير الكمامة كل 4 ساعات..فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:25 م
الكمامة N95
الكمامة N95
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الكمامات المتخصصة لا يستخدمها إلا الأطباء وهى نوع الكمامة  N95، لافتًا إلى أنه لا تنتجها إلا شركة واحدة فى العالم، وهناك نسخ منها فى شركات ثانية وهى خاصة بالأطباء والمتعاملين مع مرضى فيروس كورونا فقط.


وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه الكمامات المتخصصة لا يستعملها إلا الأطباء فقط وترتدى لمدة 8 ساعات فقط ويتم التخلص منها بعد ذلك فورًا بطريقة آمنة، موضحًا أن الكمامة العادية أيضًا مدة استخدامها لا تزيد على 4 ساعات. 

وأشار إلى أنه الكمامة التى تحتوى على  فلتر او الكمامة العادية يجب تغييرها كل 4 ساعات إذا تعرضت للبلل، أو حدث بها نوع من التنفس الكثير وتعرضها للرطوبة.

وأوضح أنه يجب التعرف على نوع الكمامة التى يتم استخدامها للاستفادة منها، والتعامل مع كل كمامة وفقًا لاستخدامها وخاصيتها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشعبة الطبية بغرفة القاهرة تكشف حقيقة نقص بعض المستلزمات بالمستشفيات.. فيديو

المستلزمات الطبية: سعر الكمامة في الأسواق 3 جنيهات خلال شهر.. فيديو

أستاذ صحة يفجر مفاجأة صادمة عن استخدام الكمامة الجراحية فى مواجهة كورونا.. تفاصيل

صدى البلد داخل مصنع الكمامات الطبية: ننتج 120 ألف واحدة يوميا لمواجهة كورونا.. فيديو

لمحترفى السلامة.. أيمن سالم يوضح كيفية استخدام أجهزة الوقاية من عدوى كورونا

هل يمكن إعادة استخدام الكمامة الطبية أو غسلها للوقاية من كورونا؟.. اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

CIA يفضح تورط الصين في نشر كورونا "تفاصيل"

تداول إجابات فلسفة أولى ثانوي عبر فيس بوك.. ووزير التعليم: الغش عقوبته دخول امتحان الدور الثاني

هنيدي يداعب جمهوره بفيديو كوميدي عبر تويتر

وزير التعليم لـ«صدى البلد»: الدولة لا تدرس تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. لا تصدقوا الشائعات

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

بعد إصابة شيرين فراج بكورونا.. 5 إجراءات عاجلة من البرلمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من رحيله.. أول ظهور لأحمد دياب فى الفتوة.. شاهد

استغلي الحظر.. أهم النصائح للعناية بالشعر في رمضان

حلويات رمضان.. طريقة عمل تشيز كيك كنافة بدون فرن.. فيديو