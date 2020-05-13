الإسكان توضح شروط التقديم لحجز شقق سكن مصر في 8 مدن جديدة

قال المهندس عمرو الخطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان ، إنه بداية من يوم 11 مايو بدأ التسجيل على الموقع الإلكترونى لحجز الوحدات السكنية في مناطق جديدة، منوها إلى أنها جميعها مدن جديدة بالفعل، ويصل عدد الوحدات المتاحة إلى حوالى 2662 وحدة سكنية.









وأضاف "الخطاب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مع الإعلامية خلود زهران ، أن الوحدات متوفرة في 6 أكتوبر الجديدة والعبور والقاهرة الجديدة وبدر وغرب أسيوط والمنيا الجديدة وغرب قنا.









وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن الوحدات توجد في مدن متنوعة، خاصة في العاصمة ما بين شرق وغرب القاهرة.









وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن شروط التقديم موجودة على الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة.









وأكد أنه يتم عمل استمارة حجز وبعدها يتم تحويل 50 ألف جنيه بصورة إلكترونية ، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات إدارية، و كل ذلك يتم إلكترونيا بعيدا عن أى تزاحم أو تجمعات أو طوابير بنوك حفاظًا على سلامة الجميع.



