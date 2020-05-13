الله يرحمهم كلهم.. ماجدة منير تبكى على الهواء متأثرة بمشهد مقتل الجنود

أكدت الفنانة ماجدة منير أن مشهد استشهاد الجندى عندما قفز على الإرهابى حتى يحمى بقية زملائه كان صعبا جدًا ومحزنا، وقالت: "المشهد دا قطع قلبى".









وأضافت ماجدة منير، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن فكرة تضحية الجندى بنفسه من أجل ضمان حياة الآخرين من أعظم الصفات النبيلة فى جنود الوطن الأوفياء.





وأشارت إلى أنها تحزن من قلبها كمواطنة مصرية على أرواح شهداء الوطن ولكنهم بمكانة أعلى وأسمى الآن، مؤكدة أن مسلسل الاختيار يذكرنا بالشهداء وبكل ما يقدمونه فى سبيل حمايتنا والحفاظ علينا سالمين من يد الأعداء الظالمين.





وتأثرت الفنانة ماجدة منير سريعًا وبدأت بالبكاء على الهواء قائلة: "الله يرحمهم كلهم"، مشيرة إلى أن مشهد الجنود الذين استشهدوا فى الشهر الكريم أثناء الصيام الذى تمت إذاعته أمس من أصعب المشاهد.





وتابعت أنها كانت تتعمد قراءة الكثير عن أبطال سيناء الحقيقيين فى هذا المسلسل ومتابعة كل التفاصيل التى تخصهم، والمنتشرة على مواقع التواصل.