عندي فكرة عن أهل الصحراء.. ماجدة منير تكشف تفاصيل عن دورها في مسلسل الاختيار

قالت الفنانة ماجدة منير أحد المشاركين في مسلسل "الاختيار"، إن لديها فكرة سابقة عن سمات أهل الصحراء، والتي جعلتها تجسد الدور بشكل جيد وطبيعي.





وأضافت الفنانة ماجدة منير خلال حوارها لـ فضائية أكسترا نيوز، أن أهالي الصحراء أهم ما يتصفون به قسوة الملامح،".





وأشارت ماجدة منير إلي أن الشخصية التي جسدتها في الاختيار، كانت شديدة العداوة للجيش المصري، وكان من الطبيعي أن يظهر عليها كل هذه ملامح العداوة والكره.





وأوضحت "منير" أن معظم التعليقات التي وجهت لها عن أدائها في المسلسل كانت عن مقدار طبيعية ريأكشانتها الحقيقة والملموسة في المسلسل.





وتابعت: أنها لديها علاقة جيدة بالفنان أمير كرارة منذ أشتراكهما معا في مسلسل "كلبش"



