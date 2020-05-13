AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عندي فكرة عن أهل الصحراء.. ماجدة منير تكشف تفاصيل عن دورها في مسلسل الاختيار

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:55 ص
الفنانة ماجدة منير
الفنانة ماجدة منير
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الفنانة ماجدة منير أحد المشاركين في مسلسل "الاختيار"، إن لديها فكرة سابقة عن سمات أهل الصحراء، والتي جعلتها تجسد الدور بشكل جيد وطبيعي.

وأضافت الفنانة ماجدة منير خلال حوارها لـ فضائية أكسترا نيوز، أن أهالي الصحراء أهم ما يتصفون به قسوة الملامح،".

وأشارت ماجدة منير إلي أن الشخصية التي جسدتها في الاختيار، كانت شديدة العداوة للجيش المصري، وكان من الطبيعي أن يظهر عليها كل هذه ملامح العداوة والكره.

وأوضحت "منير" أن معظم التعليقات التي وجهت لها عن أدائها في المسلسل كانت عن مقدار طبيعية ريأكشانتها الحقيقة والملموسة في المسلسل.

وتابعت: أنها لديها علاقة جيدة بالفنان أمير كرارة منذ أشتراكهما معا في مسلسل "كلبش" 

، لافتة إلى أنه شخص متواضع جدا وغير مغرور، قائلة عنه "مش عامل فيها نجم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمل عظيم وليا الشرف.. دينا فؤاد للجمهور بعد شخصية نسرين عشماوي في الاختيار: أوعوا تكرهوني

هل أضعفت عمليات التجميل أداء حلا شيحة ؟.. ناقدة: معرفتهاش على الشاشة

ماذا قالت نادية الجندي عن مسلسل الاختيار.. الحوار الكامل مع القاهرة الآن

ترشيحاتنا

والدة الشهيد محمد شويقة: لم أصرخ واحتسبته عند الله شهيدا.. فيديو

وزير التعليم لـ«صدى البلد»: الدولة لا تدرس تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. لا تصدقوا الشائعات

هجوم قوي من خالد الغندور على أحمد شوبير بسبب الأهلي والدوري المصري

مبيحرمش.. طرد عمرو وردة من لاريسا يكمل مسلسل تاريخ أزماته خارج المستطيل الأخضر

الإغلاق عامين.. مصير الفنادق المخالفة للمعايير الوقائية.. وموعد عودة السياحة في البحر الأحمر

بعد أن أبكت المصريين.. 7 معلومات عن فريدة حسام ابنة محمد رمضان في مسلسل البرنس.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ألوان الباستيل.. درة تتألق بإطلالة من الستينيات في أحدث جلسة تصوير

بعد تعافيه من كورونا.. مريض يفقد القدرة على التحدث

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها بإطلالة صيفية