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فن

شرير السينما العربية القادم.. أحمد العوضي يشارك جمهوره بمشهد من الاختيار

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:24 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان احمد العوضى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
وظهر فى الصورة من أحد مشاهده فى مسلسل " الاختيار" و يظهر فى المسلسل بشخصية الإرهابى هشام عشماوي.

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تفاعل كثير من متابعيه على الصورة و كانت تعليقاتهم كالاتى ما بين "دور جيد و ادائك عالى جدا.. شرير السينما العربيه القادم .. ارهابى ارهابى بجد ، قايم بالدور بالظبط".

يشارك الفنان احمد العوضى فى مسلسل " الاختيار " بطولة الفنان أمير كرارة الذى يقدم شخصية الشهيد احمد المنسى , كما يقدم العوضى شخصية الإرهابى هشام عشماوى.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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