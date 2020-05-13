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توك شو

مش عامل فيها نجم.. ماجدة منير تشيد بالفنان أمير كرارة في الاختيار

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:01 ص
الفنانة ماجدة منير
الفنانة ماجدة منير
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نورهان رأفت
قالت الفنانة ماجدة منير ، إن علاقتها بالفنان أمير كرارة جيدة ويجمعها الكثير من الاعتزاز، قائلة عنه "مش عامل فيها نجم".

وأشادت الفنانة ماجدة منير خلال حوارها لـ فضائية أكسترا نيوز، بأخلاق الفنان أمير كرارة، والذي وصفته بالتواضع، وتجمعهما العلاقة الفنية منذ اشتراكهما معا في مسلسل "كلبش".

وأوضحت ماجدة منير أن معظم التعليقات التي وجهت لها عن أدائها في المسلسل كانت عن مقدار طبيعيتها وريأكشانتها الحقيقة والملموسة في المسلسل.

وأشارت "منير" إلي أن الشخصية التي جسدتها في الاختيار، كانت شديدة العداء للجيش المصري، وكان من الطبيعي أن يظهر عليها كل ملامح العداوة والكره.

وقالت إن لديها فكرة سابقة جيدة عن سمات أهالي الصحراء، مما جعلها تجسد الشخصية بشكل جيد وواقعي، دون تكلف منها، بمجرد أن تتقمص الشخصية وتواجه الموقف تخرج منها ردود الفعل التلقائية.
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