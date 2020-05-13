مش عامل فيها نجم.. ماجدة منير تشيد بالفنان أمير كرارة في الاختيار

قالت الفنانة ماجدة منير ، إن علاقتها بالفنان أمير كرارة جيدة ويجمعها الكثير من الاعتزاز، قائلة عنه "مش عامل فيها نجم".





وأشادت الفنانة ماجدة منير خلال حوارها لـ فضائية أكسترا نيوز، بأخلاق الفنان أمير كرارة، والذي وصفته بالتواضع، وتجمعهما العلاقة الفنية منذ اشتراكهما معا في مسلسل "كلبش".





وأوضحت ماجدة منير أن معظم التعليقات التي وجهت لها عن أدائها في المسلسل كانت عن مقدار طبيعيتها وريأكشانتها الحقيقة والملموسة في المسلسل.





وأشارت "منير" إلي أن الشخصية التي جسدتها في الاختيار، كانت شديدة العداء للجيش المصري، وكان من الطبيعي أن يظهر عليها كل ملامح العداوة والكره.



