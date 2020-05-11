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فن

أمير كرارة يحتفل بتصدر مسلسل الاختيار تريند يوتيوب.. شاهد

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:48 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
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مصطفى كرم

احتفى أمير كرارة بتصدر مسلسل الإختيار تريند اليوتيوب بعد إشتغال أحداث المسلسل الذي يجسد دور أبطال القوات المسلحة المصرية وتضحياته في سيناء

ونشر أمير كرارة صورة لتصدر مسلسل الترند وعلق عليها قائلا "‏مسلسل الاختيار في قائمة الأعلي مشاهدة علي يوتيوب".

وإنهالت علية التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎تستاهل يا فنان" و "‏‎مسلسل يجنن يا أمير ربنا يوفقكم" و "‏‎مسلسل عالمي ويستحق المشاهدة" و "‏‎فعلا انت تعتبر من الممثلين ال نقدر نقول عليهم عملاقه الفن".

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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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